Et maintenant, des magasins de viande à prix discount

Du faux-filet ou du filet mignon à moins de onze euros le kilo et quatre andouillettes pour six euros, cela fait 50% moins cher que dans les supermarchés classiques. Dans un magasin du Val-d'Oise ouvert il y a une quinzaine de jours, on vend viande et charcuterie à prix cassés. La viande est d'origine française : Bretagne, Normandie et Yvelines. Elle provient directement de coopératives ou d'industriels qui préfèrent brader certains de leurs produits plutôt que de les jeter. "Vous allez trouver des produits anti-gaspi, des surplus de production, des produits imparfaits", explique Delphine Masson, responsable communication du magasin de déstockage Prix'Miam. Autre astuce pour proposer de tels prix : des produits dont la date limite de consommation est très proche. Venus par curiosité, les premiers clients semblent déjà séduits. Et ils ont de la chance, car juste à côté de la boucherie, on trouve une épicerie et un primeur qui depuis dix ans pratiquent, eux aussi, des prix très intéressants. En effet, à quatorze euros les dix kilos d'orange du Portugal, pas question de s'en priver. Qu'il s'agisse de viande, de fruits et légumes ou d'épicerie, le principe de ces magasins est le même : le déstockage. TF1 | Reportage J.P. Féret, M. Kouho