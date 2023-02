Et maintenant, des micro-billes en Normandie

Elles sont à peine visibles sur cette plage : des micro-billes de plastique, aujourd’hui balayées par les vagues. Il y a deux jours, elles étaient présentes en grande quantité sur le sable. Il y a seulement quelques semaines, ces billes de plastique avaient aussi envahi les plages du Finistère, de Loire-Atlantique et de Vendée. Difficile pour le moment de savoir si cette pollution se propage. Surnommées les larmes de sirène, ces billes ne mesurent que deux millimètres de diamètre. Impossible alors de les dissocier du sable, et donc, de les ramasser. Coincé entre les algues ou dans les rochers, ce plastique prendra des centaines d’années avant de se décomposer. Une fois dans la mer, les micro-billes de plastique deviennent pratiquement invisibles. Pour les pêcheurs, c’est une pollution supplémentaire et une inquiétude : celle de voir leurs activités menacées. Face à cette situation, le maire de Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime) a décidé de porter plainte contre X. Ces granulés de plastique seraient probablement rejetés par des containers de transport maritime. Pour en être sûrs, des gendarmes ont effectué ce lundi matin plusieurs prélèvements. L’enquête est en cours. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos