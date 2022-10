Et maintenant, des voitures volées sans effraction !

Comme chaque matin, Magid Abchir se rend sur son parking. Mais un jour, c'est la stupeur. "J'ai déposé mon véhicule ici à peu près à minuit. Le lendemain matin, en me réveillant, la voiture n'était plus là. Pas de morceau de vitre, rien", raconte-t-il. Elle a disparu sans laisser aucune trace. Il a immédiatement porté plainte, mais presque deux mois après, toujours pas de nouvelle. Les vols sans effraction ciblent les voitures modernes, celles que vous ouvrez à distance. Concrètement, les malfaiteurs utilisent une tablette trafiquée. Puis, à l'aide du numéro de série sur le pare-brise, ils vont réussir à pirater les données informatiques de la télécommande et les copier sur une clé vierge. Ils peuvent alors ouvrir votre voiture et repartir avec sans la forcer. Cette technique frauduleuse a été utilisée dans plusieurs villes, notamment Paris, Lille, Lyon et Marseille. Après deux ans et demi d'enquête, les gendarmes ont démantelé la filière criminelle qui fournit le matériel informatique aux pirates. Le préjudice est estimé à près de trois millions d'euros. Les malfaiteurs risquent jusqu'à dix ans de prison pour vol en bande organisée et atteinte à un système de traitement automatisé de données. La parade absolue pour protéger votre voiture reste la bonne vieille canne antivol. TF1 | Reportage N. Ly, A. Poupon, G. Parrot