Et maintenant, il faut payer le parking... à l'hôpital

Passer à la caisse, c'est désormais un passage obligatoire pour tous les automobilistes en sortant de l'hôpital, et ça fait réagir. L'objet de la discorde, un gigantesque parking de cinq étages qui vient de sortir de terre. Les prix varient de 5,50 euros pour trois heures, jusqu'à 23,30 euros pour 24 heures. Des infirmières en formation à l'hôpital se posent beaucoup de questions. Pour 700 étudiants, seules 300 places leur sont réservées gratuitement. L'une d'entre elles nous explique : "On est là neuf heures par jour, ce qui est aux alentours de 80 euros la semaine, et donc, un peu plus de 300 euros le mois". L'hôpital de Brest (Finistère) a partagé l'investissement de 20 millions d'euros avec une multinationale néerlandaise. En échange, elle récupère la gestion du parking, et les recettes du stationnement, pendant 30 ans. L'hôpital percevra une redevance annuelle. Ce nouveau parking double le nombre de places. En se présentant à l'accueil de l'hôpital, tous les patients bénéficient d'un tarif réduit, 1,70 euro par jour. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, J. Denniel