"Et maintenant" : la chanson de Gilbert Bécaud fait le tour du monde depuis 60 ans

En 1961, les Français découvrent la chanson de Pierre Delanoë et Gilbert Bécaud. Le succès de "Et maintenant" est instantané. Pendant six semaines, elle restera numéro un des ventes. Une de nos équipes avait rencontré Gilbert Bécaud en répétition en 1993. Pour lui, écrire un texte, c'était raconter une histoire le mieux possible. Quand on est un artiste, la qualité doit primer. "On ne cherche pas à plaire, on cherche à convaincre. Moi je n'ai jamais essayé pour écrire des chansons pour être au hit parade ou au top 50", a-t-il dit. Ce que le public aime aussi dans ce titre, c'est le rythme propre au Boléro, immortalisé par Ravel en 1928. La chanson raconte la dépression d'un être après la fin d'un amour. Traduite en anglais, elle devient "What now my love". Un standard américain repris par les plus grands : Elvis Presley, Shirley Bassey ou Frank Sinatra. Ce qui fit dire aux critiques que Gilbert Bécaud était un artiste de génie.