Et maintenant, la plage flottante en pleine mer

C'est une étonnante embarcation flottant dans la baie de Mandelieu. Elle intrigue les passants sur le front de mer et ne laisse personne indifférente. Pour la découvrir, il faut embarquer sur ces navettes. Quelques minutes d'approche, et Canua Island se dessine plus nettement. Une plateforme flottante de 41 mètres de long et onze mètres de haut. Pour son concepteur, cela reste avant tout un bateau... à la forme particulière. L'embarcation va donc naviguer. Depuis la plage, on ne la verra pas toujours ancrée au même endroit. A bord, deux terrasses superposées pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes autour d'une piscine et d'un restaurant. Rassurez-vous : les nuisances sont imperceptibles depuis la côte. "La règle nous impose de ne pas venir à moins de 300 mètres des côtes. C'est la même règle pour tous les bateaux, finalement. Avec ce bateau-là, on a décidé de s'ancrer à 500 ou 600 mètres pour avoir une vue magnifique de la côte", précise Marc Audineau, le concepteur de l'embarcation. Une plage flottante de presque seize millions d'euros qui se veut respectueuse de l'environnement. TF1 | Reportage J. Garrel, D. Laborde, A. Lalli