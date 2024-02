Et maintenant, la SNCF limite le nombre des bagages

Prendre le train ne sera plus seulement une question d'horaire, mais aussi une question de taille. Finis les bagages trop gros, il faudra les mesurer. Jusqu'ici, la règle était un peu floue. Dorénavant, la SNCF clarifie les choses. Sont autorisés gratuitement deux grands bagages de 90 centimètres de hauteur et un dernier plus petit. C'était déjà la règle pour les Ouigo, c'est désormais valable pour les TGV et les Intercités. Il faudra effectivement se limiter à un grand bagage et un bagage à main. La SNCF justifie ces nouvelles règles : "Nos clients, mais aussi nos agents, se trouvent confrontés soit à des problèmes de sécurité à bord, soit à des difficultés de circulation, soit à un manque de place". Pour l'instant, aucun contrôle, la SNCF se limite à de la pédagogie. Mais dès septembre, si vous êtes trop chargé ou que l'un de vos bagages est trop grand, vous risquerez une amende de 50 euros. Pour le moment, la SNCF nous assure que l'objectif n'est pas de gagner plus d'argent en facturant des bagages supplémentaires, mais de limiter l'encombrement dans les rames. TF1 | Reportage R. Sygula, L. Jeanson, S. Thizy