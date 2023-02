Et maintenant, le passage piéton intélligent

Catherine se présente pour traverser la rue. Dès son arrivée, les lumières se mettent à clignoter et préviennent les automobilistes. Le système rassure les piétons. Ce type de passage piéton est une première dans le pays. Il est testé aux Andelys (Eure) pendant six mois. Des caméras de chaque côté de la rue détectent les personnes. Pendant le reportage, la plupart des voitures ont ralenti lorsqu’elles ont aperçu les lumières. Pourtant, pour les automobilistes, le premier bilan est mitigé. Entre 5 à 6 000 véhicules passent par cette départementale chaque jour. La mairie a investi 7 000 euros dans ce nouveau type de passage piéton. Ailleurs, d’autres types de passages piétons sont installés. Par exemple, à Vire, dans le Calvados, un passage piéton est créé avec un effet de 3D, censé faire ralentir les véhicules. Un investissement de 600 euros désormais en mauvais état et qui s’efface un peu plus chaque jour. Trois ans après sa mise en place, la majorité des automobilistes estiment que cela n’a servi à rien. L’an dernier, 484 piétons sont décédés dans des accidents de la route. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon, A. Lebranchu