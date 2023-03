Et maintenant, le restaurant sans serveur !

Un restaurant propose un concept très particulier, le tout premier dans l'Hexagone. Dans cet établissement, il n'y a pas de serveur. Seriez-vous tenté par l'expérience ? Quand on arrive au restaurant, on cherche généralement le serveur du regard. Ici, personne ne viendra vous accueillir. Il faut passer commande sur une machine au fond de la salle. C'est à vous de réchauffer votre plat au micro-ondes et de ranger votre vaisselle à la fin du repas. Le plat coûte entre huit et quinze euros, comme dans un restaurant classique. Les habitants de ce village étape sont les premiers à bénéficier de ce système dans l'Hexagone. Le concept divise. Pour une restauratrice, l'idée manque de convivialité. D'autres trouvent ce service complémentaire. Il y a bien un homme derrière tout ça, c'est le chef François Cherbetian. Ce système est pour lui une révolution avec une amplitude horaire beaucoup plus arrangeante. Une condition nécessaire pour recruter aujourd'hui. C'est pour cela que la gérante a dû renoncer à ouvrir un restaurant classique. Le concept est prometteur. Deux autres restaurants automatiques vont ouvrir dans le Cantal en juin prochain. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes