Et maintenant, on nous apprend à cuire les pâtes !

Qui aurait cru que cuire un plat de pâtes pouvait demander un peu de réflexion. L’eau bouillante sert toujours de rigueur durant deux minutes, mais ensuite, il faudrait tout simplement couper le feu et laisser mijoter. Cette cuisson, plus économique et plus lente de quelques minutes, est préconisée par l’Italien Giorgio Parisi, prix Nobel de Physique en 2021. L’initiative n’est pas toujours bien digérée par les amateurs de la cuisine italienne. Pour en avoir le cœur net, on prend la direction des cuisines du Bar-restaurant "Le Stadium" à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Pierre Savel, chef-cuisinier du restaurant, s’est prêté au jeu de la cuisson passive avec des pâtes qui cuisent normalement en douze minutes. Une fois l’eau portée à ébullition, si l’on éteint le feu, il y a un impératif : mettre le couvercle. Le premier essai, après avoir laissé les pâtes quinze minutes dans la casserole, les pâtes sont "un peu pâteux", selon Pierre. Finalement, elles seront restées 22 minutes de cuisson. C’est quasiment deux fois plus de temps qu’initialement. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy