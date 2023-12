Et maintenant, une assurance pour faire ses courses

Vous avez l'habitude d'assurer votre maison, votre voiture ou encore votre téléphone ? Maintenant, c'est aussi possible pour votre panier de courses. C'est ce que propose depuis lundi l'enseigne Carrefour. Vous pouvez souscrire à une assurance un peu particulière au comptoir et bientôt sur Internet. L'idée est simple. Si vous ne pouvez plus travailler en cas d'accident ou de licenciement, vous recevrez des bons d'achat avec plusieurs tarifs mensuels. Pour 2,90 euros, vous recevrez un bon d'achat de 75 euros par mois pendant un an. Pour 8,90 euros d'assurance, c'est 500 euros par mois. "Quand on est démuni, on est bien content de retrouver un petit bon d'achat pour faire des courses", confie une passante. Pour vous donner une idée, nous avons acheté pour 75 euros de courses. Cela représente plusieurs produits. Mais est-ce suffisant pour tout un mois ? Ce n'est pas assez pour vous convaincre. De plus en plus d'entreprises proposent ce genre de service. Pour cinq euros par mois, Engie propose, par exemple, de payer vos factures d'électricité pendant un an. Est-ce toujours une bonne affaire pour le consommateur ? TF1 | Reportage L. Cloix, M. Laurent, Q. D'Anjou