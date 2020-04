Et si on prenait un bol d’air à Saint-Tropez ?

En cette période de confinement, c'est une tranquillité inédite qui règne dans la ville de Saint-Tropez. Pourtant chaque année, en avril, elle a l'habitude d'accueillir six millions de visiteurs. Les boulistes ont déserté la Place des Lices. Sur le chemin de la Citadelle, seul le chant des pans raisonne. Sur la plage de Pampelonne, on n'aperçoit aucun parasol ni vacancier. Les habitants, eux, ont du mal à reconnaître leur ville.