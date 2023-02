Et si on s'échangeait nos arbres ?

Partir d'une simple branche pour en faire un arbre fruitier. C'est le même rendez-vous chaque année. Plus d'une centaine de jardiniers amateurs viennent apprendre à greffer, juste avant l'arrivée du printemps. Pour les aider, une trentaine de bénévoles comme Serge. Ils commencent par nous surprendre, démonter une fausse bonne idée. Le greffon, c'est une jeune pousse de l'arbre. Avant de le couper, attention de lui laisser trois bourgeons pour lui permettre de se développer. Il faut ensuite le souder au porte-greffe, la branche d'une autre variété du même fruit. Pour que la greffe prenne bien, on l'enroule ensuite de mastic, une sorte de pâte en plastique. "C'est juste pour éviter que l'air oxyde les parties qu'on vient de souder, et puis que le greffon ne se déshydrate", explique une bénévole. Plus étonnant encore, la manipulation est aussi possible directement sur l'arbre. "On va venir les accrocher l'un dans l'autre, et là, c'est beaucoup plus facile à attacher", explique un autre bénévole. La patience est ensuite de rigueur. Pour un pommier par exemple, il faut attendre entre trois et dix ans pour avoir des fruits. TF1 | Reportage I. Blonz, N. Hadj-Bouziane