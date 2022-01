Et si votre pass sanitaire devenait un porte-clés ?

Il y a ceux qui l'ont dans leur portefeuille et il y a celles qui l'ont au fond de leur sac à main. Les plus connectés, eux, préfèrent l'enregistrer sur leur smartphone, si on ne l'a pas oublié. Mais pour être certain de toujours avoir son pass sanitaire sur soi, il y a une solution, celle imaginée par un commerçant d'Aubusson. Il s'agit d'une version porte-clés fabriquée ici en dix minutes grâce à une imprimante 3D. Découpé au préalable sur un papier, le QR code est ensuite inséré dans le porte-clés à l'aide d'une résine pour garantir sa solidité. Et même si ceci ressemble à un gadget, il est tout à fait fonctionnel. C'est une idée astucieuse, née après la demande de certains clients. Depuis son lancement il y a un mois, le porte-clés a déjà fait une centaine d'adeptes pour sa simplicité d'utilisation. "C'est pratique. Vous allez dans votre poche, vous sortez les clés et passez avec", lance une utilisatrice. Un succès qui va peut-être redonner un coup de jeune aux portes-clés, et pourquoi pas, le rendre très tendance. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre