Et si vous achetiez le matériel de votre mairie ?

Ce sont des objets en tous genres que la ville de Saint-Priest (Rhône) ne sait plus où stocker. Nathalie Vaillant est un peu devenue brocanteuse. Elle vend aux enchères tout ce dont la commune n'a plus besoin, des dalles en granite retirées de la place du théâtre, à des barrières automatiques, en passant par du matériel de jardinage. Collectivités, entreprises ou particuliers, ce site de vente en ligne est accessible à tous et les enchères peuvent monter très vite. L'an dernier, la commune a gagné près de 27 000 euros. La maire vient d'ailleurs de conclure une vente, une table pour soulager les problèmes de dos. Frédéric a fait une très bonne affaire. Selon lui, les prix sont attractifs. Les acheteurs viennent de tout le pays pour récupérer leur bien, comme pour cette tondeuse vendue à un jeune entrepreneur du nord par la ville de Lyon (Rhône). On y trouve aussi tous types de véhicules, d'une Clio à un utilitaire, avec en prime la garantie d'un matériel bien entretenu par la ville. Par ailleurs, l'opération arrange aussi les communes. TF1 | Reportage S. Agi, B. Gereys