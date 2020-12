Et si vous commandiez des chansons à domicile pour Noël ?

Françoise, chanteuse à la "Compagnie On Off", est livreuse de chansons à domicile. Une fois bien installée à l'intérieur, la chanson peut commencer. Cette fois, elle va chanter "Maman la plus belle du monde" de Luis Mariano. Émue, la maman est contente de recevoir une aussi belle preuve d'amour. Françoise va ensuite sillonner la ville toute la journée pour aller livrer les chansons que les gens ont commandées. Dimanche dernier, à Loon-Plage (Nord), près de Dunkerque, cinq chanteuses et chanteurs ont animé la ville. Le tout a été financé par la mairie. "Ça permet de renforcer un peu les liens et de faire travailler les artistes qui en ont besoin aujourd'hui", affirme le maire, Éric Rommel. Daniel, lui, vient chanter à Mélodie, sur le pas de la porte, une chanson offerte par son mari. Très content de sa surprise, ce dernier est entré en scène. Et à chaque fois, il y a toujours beaucoup d'émotions pour les gens comme pour les chanteurs