Et si vous cuisiniez des cardons à Noël ?

Le cardon est le roi des étals sur les marchés lyonnais en cette fin novembre. Dans la tradition de la région, c'est un légume de fête consommé pour Noël ou le jour de l'An. Il est de la même famille que l'artichaut et possède un goût de terroir. A quelques kilomètres de là, dans les plaines fertiles de la vallée du Rhône, les maraîchers sont en pleine récolte. Semé au mois de mai, le cardon peut atteindre jusqu'à deux mètres de hauteur lors de sa cueillette. Dans la famille de Mickael, on le cultive depuis trois générations. Un savoir-faire qui se perpétue depuis des années. Riche en calcium et en magnésium, ce légume n'a aucun secret pour Henriette et Marcel. Pendant la première cuisson des cardons, Henriette prépare toujours un roux avec du jus de viande. C'est sa petite astuce pour rendre le gratin savoureux. Cette année, ce produit du terroir aura encore toute sa place sur la table du réveillon.