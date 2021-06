Et si vous deveniez propriétaire d'un carrelet en Charente-Maritime ?

À contre-cœur, Hervé de Bleecker a décidé de se séparer de son carrelet. Entretenir un ponton et une cabane en bois est désormais au-dessus de ses forces. "On le met en vente parce qu'on arrive dans le cap de la limite d'âge", a-t-il lancé. En Charente-Maritime, treize carrelets sont ainsi mis en vente. Certains promeneurs se laisseraient presque tenter. "Moi, j'adore, c'est très beau, elles sont bien entretenues. Mais il y en a qui sont beaucoup moins entretenues que ça", ont affirmé certains. Comptez tout de même entre 20 000 et 80 000 euros d'investissement, plus le coût de l'entretien. Jean Chabauty sait de quoi il parle. Mais avec ses voisins, Patrick et Colette, eux aussi propriétaires d'un carrelet, la passion l'emporte. Ces cabanes installées sur le domaine maritime sont quand même soumises à des règles strictes. Les propriétaires louent chaque année leur emplacement à l'Etat. La préfecture de Charente-Maritime accepte toutes les candidatures jusqu'au 21 juin prochain, si on souhaite faire partie de l'aventure.