Et si vous offriez des jeux traditionnels flamands en bois à Noël ?

Sortis tout droit des estaminés, les jeux traditionnels flamands, plusieurs fois centenaires, rencontrent un large succès. Chez "La Maison du Billard" à Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), où la troisième génération d'artisans tient les rennes, près d'une centaine de jeux sont fabriqués et vendus dans leur boutique. Selon Philippe Rogé, le fondateur, "c'est vraiment des jeux qui sont faits pour réunir la famille, qui donnent une bonne ambiance, très conviviaux, des règles de jeu qui se comprennent en quinze secondes. Et c'est ce qui fait leur succès". D'ailleurs, dans la famille Rogé, on en est passionné, des parents aux enfants, en passant par le gendre. C'est dans le brouhaha de l'atelier que ces trésors prennent vie. Chaque jeu nécessite une vingtaine d'étapes de fabrication. On s'y attache tout particulièrement aux finitions. Ces dernières se font entièrement à la main où la précision et l'adresse sont requises. Après un dernier coup de ponçage, les jeux sont testés, l'occasion de prendre une pause bien méritée. Ces jeux se retrouveront peut-être sous votre sapin. Une ambiance typiquement flamande pour animer votre soirée de Noël et toutes les autres soirées de l'année.