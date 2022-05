Et vous, comment allez-vous ?

Ce lundi matin, il y a un parfum dans l'air qui sent bon, la bonne humeur retrouvée. Sur le marché de Bergues (Nord), les gens ont le sourire et cela existe encore. Parmi eux, il y a Nicole et Blandine, deux sœurs jumelles. "Des blondes jumelles, il n'y a pas 36", lance l'une d'entre elles. D'autres personnes ont également envie de parler de leur vie et de leur passion plutôt que de l'actualité. "On lit beaucoup. On regarde la télé. On a le jardin à faire", confie une passante. Patrick, lui, est un fleuriste réputé et très généreux. "On est d'un naturel jovial. Particulièrement dans le Nord, chez nous, on aime bien rigoler", affirme-t-il. Malgré les vicissitudes du monde, les gens vont bien, notamment après un week-end festif et familial. Dans les cafés ou aux terrasses, on prend le temps ce matin et on se fait philosophe à l'image de deux copains. "On prend la vie comme elle vient. On essaie de voir les bons côtés", confie l'un d'entre eux. TF1 | Reportage S. Hembert