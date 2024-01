Et vous, écrivez-vous encore à la main ?

Un geste et un son connu de tous, mais en dix ans, les Français écrivent de moins en moins à la main. Nous avons fait le test ce mardi matin dans les rues de Brest avec une simple question : on cherche des gens qui ont un stylo sur eux. Aujourd'hui, seulement 11% des Français écrivent plus souvent sur papier plutôt qu'au moyen d'un clavier, alors que 55% déclarent utiliser plus d'écritures numériques que manuscrites. Jade le constate dans son travail. "Aujourd'hui, on est entouré de digital", affirme-t-elle. Pourtant, certains font de la résistance comme Patrice. Il achète une carte postale pour féliciter l'un de ses amis. Dans une boutique, les stylos sont vendus de 20 à 3 500 euros, et en aucun cas, ce commerce se sent menacé par l'écriture numérique. Dans une classe de BTS, sur 33 étudiants, seuls quatre prennent des notes à la main. C’est scientifiquement prouvé que l'écriture manuscrite engendre une activité cérébrale plus favorable à l'apprentissage. L'écriture à la main n'a donc pas dit son dernier mot. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens