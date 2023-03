Et vous, que mimez-vous ?

La tristesse, c'est ainsi que vous l'avez mimée ce jeudi matin à Strasbourg (Bas-Rhin), et nous vous remercions infiniment d'avoir joué le jeu. Sur la place Kléber, il y a un marchand et ses 45 ans de marché. Le mime Marceau, il le connaît parce qu'il fait partie de son quotidien. Ce natif de Strasbourg est né il y a un siècle. Son empreinte perdure aujourd'hui et pas seulement dans le monde du spectacle. Dans ce bar à jeux du centre-ville, le mime n'est pas la discipline la plus en vogue. C'est pourtant la garantie d'une bonne ambiance. Le jeu est une chose, mais dans la vie aussi nous joignons parfois le geste à la parole. "J'ai un bébé de neuf mois donc mimer c'est tout le temps", confie une Strasbourgeoise. Alors c'est vrai, l'étonnement ou la folie, nous ne les interprétons pas tous de la même façon et le message n'est pas toujours très clair. "C'est compliqué d'exprimer par les gestes, on ne se rend pas compte que c'est si compliqué au final", rapporte une passante. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre