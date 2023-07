Et vous, quel est votre petit plaisir des vacances ?

Pour certains, c’est ça : "Me retrouver avec ma famille" ; "Se reposer, prendre du temps pour soi" ; "Ne pas se lever le matin trop tôt". Et une fois levé, prendre le temps de flâner en bord de mer ou à la terrasse d’un café. Comme le confirment d’autres : "Ne rien faire, se détendre, sortir du quotidien dans un endroit plutôt calme et paisible" ; "Un café, pouvoir observer l’océan. Un brin de soleil et tout va bien". Quelques-uns, au contraire, aiment le temps de se dépenser : "Je viens de faire 25 kilomètres et je repars faire 25 kilomètres pour retourner au camping". Difficile de faire trois heures de vélo tous les matins pendant l’année. Et sur la plage, certains profitent du sport pour leur plus grand plaisir, partager des moments avec ceux qui comptent. À quelques serviettes de là, eux ont fait 770 km pour une seule raison : être face à l’océan. "Chaque année, on a rendez-vous avec l’océan", confie la maman. Se laisser bercer par le son des vagues, entouré par sa famille, c’est ça le plaisir d’être enfin en vacances. TF1 | Reportage Y. Chambon, D. Bertaud