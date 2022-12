Et vous, quel souvenir de ce Mondial ?

Il y a eu des bons moments, mais aussi des instants de doutes. Des émotions intenses que certains n'oublieront pas : "On n'était pas loin d'éteindre la télé, puis on a relancé tout ça. Les enfants se sont même mis à regarder alors qu'à la base, ils s'en fichaient complètement". Il y a eu des buts, beaucoup de buts. 172 au total, un record et à chaque fois le nom de Mbappé revient. Vous avez aussi vibré lors du match France-Maroc, une demi-finale inattendue. D'ailleurs, s'il fallait retenir le nom d'une équipe, ce serait les Lions de l'Atlas. Pour la première fois, un match du Mondial a été arbitré par une femme. Une Française, Stéphanie Frappart, autre image mémorable de cette compétition. Il y a eu aussi le match contre l'Angleterre et tout le monde se rappelle de ce penalty raté de Harry Kane. Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c'est cette ferveur qui montait au fur et à mesure de la compétition. Vibrer, chanter, faire la fête en trois couleurs. Cette Coupe du Monde a aussi permis de se retrouver, des moments de partages et de communions en famille. Chacun se crée des souvenirs et c'est bien cela la Coupe du Monde. TF1 | Reportage L. Romanens, K. Gaignoux, X. Baumel