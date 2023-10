Établissements scolaires : la sécurité dans tous les esprits

Treizième arrondissement de Paris, collèges et lycées ouvrent leurs grilles. Un samedi matin presque comme un autre. Dans un établissement, le directeur a maintenu ses portes ouvertes. Depuis les attentats de 2015, il a mis en place un sas pour toute personne extérieur à l'école. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, il y a trois ans, chaque établissement réalise aussi des exercices de sécurité en cas d'intrusion. C'est une bonne chose, selon une mère. Certains parents souhaiteraient aussi davantage d'adultes, protéger l'école sans lui donner des airs de prison ultra-surveillée. La présidente de l'association des parents d'élèves nous confie : " Il y a des parents qui m'ont écrit et qui m'ont dit, est-ce qu'on peut venir faire la sécurité ?". Le proviseur accueille 900 élèves qui entrent et sortent, et c'est précisément pour ça qu'il y a parfois des situations à risques. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, doit s'entretenir ce samedi avec les recteurs d'académie, pour renforcer la sécurité des 60 000 établissements scolaires du pays. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Coelho