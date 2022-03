Etape gastronomique dans le Morvan

Direction Saulieu, une ville de grands chefs, Alexandre Dumaine et Bernard Loiseau pour ne citer que ces deux, mais surtout une ville d'artisans. Le jambon persillé, vous en trouverez dans toutes les bonnes charcuteries du Morvan. Alors, pourquoi cette tradition de spécialités qui tiennent au corps comme le jambon persillé, le bœuf bourguignon ou la potée ? La raison est aussi climatique que géologique. D'abord parce qu'ici, les hivers ne sont pas particulièrement cléments. L'autre raison, c'est Philippe, un agriculteur. Il produit 150 000 fromages par an à l'aide de 80 vaches laitières et leurs petits. Particulièrement soignés, c'est presque une question de philosophie. Le respect de l'animal, c'est donc l'un des socles de la culture gastronomique morvandelle. Ce n'est pas Olivier, notre cueilleur de champignons qui va vous dire le contraire. Les chanterelles cueillies dans les sous-bois vont accompagnées un autre plat typique du Morvan : les œufs en meurette. Des œufs pochés et accompagnés d'une sauce au vin rouge. Une recette imaginée autrefois avec les restes du bœuf bourguignon qu'on consommait à midi. Est-ce que c'est bon ? On vous laisse juger. Pas besoin d'en dire trop, on dit que les Morvandiaux sont des gens de peu de mots. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.P. Héquette