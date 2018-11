Les étapes importantes de l'apprentissage du vélo

L'apprentissage du vélo commence dès l'âge de deux ans. Grâce à la Draisienne, un vélo sans pédale plébiscité par les parents, les enfants apprennent rapidement à trouver leur équilibre. Puis, arrive le moment où les tout-petits devront opter pour des modèles avec les petites roulettes et les pédales. Une fois ce cap franchi, le plus difficile sera d'apprendre à faire du vélo sans ces petites roues. Et malgré les nombreuses chutes pour certains, il faut avant tout persévérer et surmonter sa peur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.