Etaples : le plus beau marché profite de son succès

Impossible de se tromper, nous sommes bien dans le Plus beau marché de France. Les vendeurs, comme Laurence, portent le titre fièrement sur leur tablier. C'était en juillet, au cœur de l'été. Le match est serré et finalement le marché d'Etaples remporte ce concours. Les habitants ont du mal à réaliser. Ils partagent leur joie. Neuf mois plus tard, la victoire est encore bien présente dans les esprits. Etaples sur la première marche, c'est un coup de pouce indéniable pour les commerçants : "un an après, il y a encore des gens d'ailleurs qui viennent pour voir le plus beau marché de France". Ceux qui visitent le marché pour la première fois comprennent cette victoire. Dans chaque allée, on trouve des produits alléchants, variés et de qualité. Les habitués ne diront pas le contraire. Ce qui fait la force d'Etaples, c'est aussi la convivialité. Une histoire qui dure. Ici, on suivra attentivement le concours. Tous promettent de soutenir le marché candidat de la région. TF1 - Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, T. Chartier