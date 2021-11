Étaples-sur-Mer fête le hareng sous toutes ses formes

L'odeur du hareng cuit sur le feu est alléchante à Étaples-sur-Mer (Pas-de-Calais). Pour les amateurs de poisson, cette fête est un paradis. "C'est très doux, presque sucré et ça part tout seul", lance l'une d'entre eux. Le hareng arrive en ce moment sur la côte boulonnaise. Quatre tonnes sont dévorées en un week-end et cette fête rappelle à quel point il était précieux pour les pêcheurs. La méthode n'a pas changé. Une fois taillé, le hareng termine son parcours sur les grilles. Quand il est bien grillé, il va se décoller tout seul de la grille. A chacun sa technique pour la dégustation : couper en suivant l'arête centrale ou y aller beaucoup plus franchement. Un groupe d'amis découvre la fête du Hareng Roi. Cette année, c'est la 28ème édition. L'occasion de partager un moment tous ensemble. "C'est une bonne ambiance, c'est très convivial", se réjouit un membre du groupe. L'événement permet aussi de découvrir ou redécouvrir les coutumes locales. Les costumes de matelote du XXe siècle, les géants associés à la ville et les danses traditionnelles... irrésistibles. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette