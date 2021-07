Étaples-sur-Mer, la ville du "Plus beau marché de France" ne manque pas d’atouts

Étaples vit au rythme de la mer. Le petit port de pêche est bordé par l'estuaire de la Canche, un bras d'eau salée qui vient caresser les berges à marée haute. La ville célèbre la pêche qui l'a fait vivre depuis longtemps. Dans un ancien entrepôt, dans le centre-ville, s'est installé Maréis, un centre de présentation des métiers de la pêche. Et les guides sont d'anciens pêcheurs. Étaples se trouve en face de la station du Touquet, avec ses célèbres villas cachées dans la forêt ou encore son cordon dunaire que seuls les chevaux peuvent arpenter avec aisance. Mais pour admirer la station, il faut prendre un peu de hauteur grâce aux phares et ses 274 marches. Un peu plus loin, à l'Est, les falaises de craie blanche font face à l'Angleterre. Le cap Blanc-Nez surplombe la plage avec majesté. Et depuis que le petit port d'Etaples s'est ensablé, les bateaux arrivent à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), le premier port français de pêche. Les aubettes, eux, rythment la vie sur le quai.