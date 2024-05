États-Unis : 70 tornades dévastatrices

Toujours au plus près, toujours au cœur. Dans leur course à l'image, les chasseurs de tornades américains prennent tous les risques, mais ils trouvent quand même le temps de vérifier l'état de santé d'un chauffeur de poids lourd renversé par la furie. Vendredi, le Nebraska a affronté toute une série de ces vents violents et tourbillonnants. Ce sont des monstres d'autant plus dévastateurs qu'ils se déplacent lentement au sol. À l'intérieur d'une colonne de puissance moyenne, le souffle atteint déjà une vitesse de 330 km/h. La région d'Omaha, 485 000 habitants et son petit aéroport, a subi les plus gros dégâts, amplifiés comme à chaque fois par le recours à un matériau fragile, le bois pour les maisons individuelles. "On l'a vu toucher à environ 200 mètres d'ici. On est vite allé à l'abri. Quand on est sorti, notre clôture n'était plus là", rapporte Pat Woods, un résident. Pour l'instant, aucune victime n'a été signalée. Seuls trois employés ont été légèrement blessés dans l'effondrement de leur usine. TF1 | Reportage O. Santicchi