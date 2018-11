Etats-Unis : en 2016, la petite ville de Warrenton était conquise par Donald Trump. Et deux ans plus tard ?

A Warrenton, ceux qui ont voté Trump lors des élections de 2016 sont satisfaits de ce qu'il a accompli jusque-là. A cette époque-là, ils étaient environ 70% à élire le candidat dans cette petite ville de Virginie. Pour eux, il a changé les choses, et ce, en mieux. En dépit de ses méthodes, le résultat est au rendez-vous. Au passage, le président américain a même su faire changer d'avis des anti-Trump. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.