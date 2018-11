Etats-Unis : les élections de mi-mandat n'apportent rien de décisif

A la suite des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Donald Trump a perdu la Chambre des représentants. Cependant, il conserve une majeur partie des sièges du Sénat, ce qui est un "énorme" succès selon le président américain. Par ailleurs, il faut désormais s'attendre à une guerre de tranchées entre les démocrates et les républicains pour les deux ans à venir. Plus de détails avec notre correspondante Catherine Jentile de Canecaude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.