États-Unis : l'intervention d'Emmanuel Macron devant le Congrès américain est attendue

Comme ses six prédécesseurs, Emmanuel Macron va prononcer un discours devant le Congrès américain dans l'après-midi du 25 avril. La veille, ses discussions avec Donald Trump ont été très compliquées. Mais ces différences de points de vue ont été effacées le temps d'un dîner d'État à la Maison Blanche. Lors de cette soirée festive, marquée par un décor crème et or, le président américain a porté un toast très diplomatique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.