États-Unis : le blizzard souffle sur les grandes plaines

Des routes désertes balayées par un blizzard dantesque. Depuis 24 heures, une tempête hivernale frappe l’Iowa et toute une partie du Midwest américain. Dans le Michigan, certains automobilistes se sont fait surprendre. Le mercure qui pointe à -9 °C, doit encore chuter de 10 à 20 °C au cours des prochains jours. Dans le Wisconsin, les habitants s’efforcent de déblayer les paquets de neige devant chez eux. Il est difficile, dans ces conditions extrêmes, de faire campagne. Dans l’Iowa, le grand bal des primaires débute pourtant dans trois jours. Certains candidats ont dû reporter leur meeting. D’autres, comme Ron Desantis, tentent coûte que coûte de refaire leur retard sur le favori Donald Trump. "S’il faut affronter la neige pour remporter le vote, on va l’affronter", déclare-t-il. Cette tempête, qualifiée par les autorités de dangereuse, pourrait encore s’accentuer dans les prochains jours et dissuader certains électeurs de se déplacer. TF1 | Reportage H. Dreyfus