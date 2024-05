États-Unis : les tornades poursuivent leur route dévastatrice

Calme et soleil retrouvés, mais aussi découverte des dégâts. Au lendemain de la tempête, la recherche de souvenir et d'effets personnels se fait dans le silence et la stupéfaction. Les habitants d'Omaha, dans le Nebraska, revivent encore l'épisode et son dénouement catastrophique. Aucun mort n’a été signalé. Mais l'étendue de la dévastation illustre la violence du phénomène bien connu des météorologues. En cette saison, l'air froid du Canada et l'air chaud du Mexique convergent au-dessus du centre des États-Unis. Ce sont deux masses d'énergies formidables qui donnent naissance à des orages d'itinérants, les fameuses tornades avec des vents terrifiants de plusieurs centaines de kilomètres heures. L’Iowa fait partie des États américains traditionnellement menacés par ces phénomènes tourbillonnaires. Le risque existe toute l’année avec une recrudescence au printemps, entre avril et juin. Très peu de pays dans le monde ont la malchance de réunir, au-dessus des terres, des conditions climatiques aussi extrêmes. TF1 | Reportage O. Santicchi, I. Robin