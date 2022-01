Etats-Unis : l’incroyable sauvetage d’un pilote d’avion avant l’arrivée d’un train

Des images font froid dans le dos. Un homme vient de survivre au crash de l'avion qu'il pilotait à Los Angeles, aux Etats-Unis. Son appareil s'est écrasé sur des voies ferrées. Des policiers viennent à son secours et le sortent à peine du cockpit qu'un train pulvérise l'avion. Les images filmées par la caméra embarquée des agents de police témoignent d'un acte héroïque. "Quand on m'a montré la vidéo, j'ai vu à quel point mes officiers avaient gardé leur sang-froid surtout quand le train déboulait sur eux. Ils ont pris la décision de sauver le pilote sans réfléchir. Ils ont fait un travail incroyable", raconte le capitaine Christopher Zine de la police de Los Angeles. A noter que le pilote septuagénaire venait tout juste de décoller d'un aérodrome voisin quand son appareil subit une avarie et s'écrase. Il était seul à bord de son avion. L'homme a échappé à la mort deux fois, in extrémis en quelques minutes comme ont le voit sur la vidéo. Il devrait jouer au loto, a lancé l'un des deux policiers qui l'a sauvé. TF1 | Reportage A. Basar, C. Marchand