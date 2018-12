Etats-Unis: les maisons de la 34ème rue de Baltimore se parent de mille feux

Les illuminations de Noël sont une tradition vieille de plus de 30 ans à Baltimore, aux États-Unis. A chaque saison, à l'approche de Noël, une trentaine de petites maisons individuelles qui longent la 34ème rue se parent de mille feux. Un événement de quartier qui attire bon nombre de visiteurs et de familles. Le numéro 726 appartenant à Robert Hosier est l'une des maisons les plus visitées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.