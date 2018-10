Etats-Unis : les policiers font partie du paysage scolaire

Aux Etats-Unis, près de 42% des établissements scolaires disposent de policiers pour assurer leur sécurité. C'est le cas d'un collège en Virginie, où les hommes d'armes font partie du paysage. A noter que ces policiers ne sont là ni pour nouer des relations ni pour être sympathique, mais uniquement pour garantir la sécurité. Leur présence consiste également à lutter contre le harcèlement et les bagarres entre gangs. Une mesure qui satisfait amplement les parents et les enfants de cette école. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.