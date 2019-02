Etats-Unis : que retenir du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump ?

Dans son discours sur l'état de l'Union le 5 février 2019, Donald Trump a souligné l'importance de l'union du peuple américain malgré le climat politique tendu que les Etats-Unis traversent. Par ailleurs, il a affirmé sa détermination de construire le mur à la frontière mexicaine. Il n'a pas non plus oublié de vanter les bons chiffres de l'économie américaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.