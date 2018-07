Etaules : les passionnés de wagons ont leur façon de célébrer le 4 juillet

A Etaules, en Charente-Maritime, des passionnés ont restauré des wagons américains datant de la Première Guerre mondiale. Ces derniers sont tractés par une locomotive anglaise, vieille de 100 ans. Le convoi traversera la campagne jusqu'au 8 juillet 2018. Cet événement est organisé à l'occasion de la fête nationale américaine et également pour commémorer l'engagement des Américains dans la Première Guerre mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.