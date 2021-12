Êtes-vous pour ou contre la fin des pièces d'un et deux centimes ?

Regardez bien ces pièces rouges, car elles pourraient bientôt disparaître. "Ça ne sert pas à grand-chose ces pièces-là finalement" ; "On en a plein dans une boîte à la maison. On ne sait pas quoi en faire" ; "Je m'en débarrasse au fur et à mesure", confient des passants. La Commission européenne envisage fortement de supprimer les pièces d'un et deux centimes, jugées trop encombrantes. La moitié d'entre elles ne servirait qu'une seule fois avant d'être oubliée au fond d'une poche ou d'un porte-monnaie. Dans une boulangerie, la patronne estime que se passer des petits centimes pourrait faire gagner beaucoup de temps à la caisse. Mais si les pièces d'un et deux centimes sont supprimées, les prix comme 11,32 ou 6,49 euros disparaîtront également. Certains craignent déjà une augmentation des prix. Si vous achetez, par exemple, un légume à 9,97 euros, il se pourrait bien que votre panier soit arrondi à dix euros, plutôt qu'à 9,95 euros. Si ces pièces disparaissent, les clients pourraient perdre un peu d'argent. En revanche, l'Union européenne fera beaucoup d'économie, car celles d'un centime coûtent presque deux fois plus chères à produire que leur propre valeur. TF1 | Reportage A. De Précigout, C. Biet