Êtes-vous prêts à payer vos poubelles au poids ?

Voilà une réforme qui fait râler en Dordogne. La redevance incitative, payée selon le nombre de déchets qu'on produit, rencontre une certaine opposition. "Je trouve que ce n'est pas donné quand même", confie une habitante. En badge pour déposer ses poubelles noires, c'est un nouvel outil de contrôle du tout-venant. En janvier, le système va remplacer la taxe sur les ordures ménagères. Pour un couple, c'est 245 euros par an pour déposer 26 sacs de 60 litres dans cette benne. C'est 318 euros pour une famille de quatre personnes pour 40 sacs. Au-delà, chaque ouverture sera facturée 5,20 euros. C'est un système qui entraînera selon un représentant associatif, une forte augmentation pour les foyers les plus modestes. Mireille Noppe est inquiète. Son frère est polyhandicapé et produit en moyenne, deux sacs de déchets par jour. Le but de cette redevance est d'inciter les habitants à produire moins de déchets, mais surtout, à les trier avant de les apporter aux points de collecte. Pour les déchets recyclables, les bennes sont gratuites. TF1 | Reportage E. Braem, A. Vieira