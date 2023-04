Êtes-vous prêts à rouler à 110 km/h sur autoroute ?

Les matins, Jean-Michel n'a pas une minute à perdre pour assurer ses livraisons. Rouler à 110 avec son fourgon, il ne l'envisage pas vraiment. Il trouve que c'est "vachement lent". Dans une entreprise de miroiterie, une dizaine de véhicules sillonnent les routes de la région, des déplacements quotidiens. Pour un directeur, rouler moins vite, ce n'est pas une économie. Au contraire, cela rallongerait les journées. Cet hiver, l'entreprise Miroiterie du Rhône a pourtant joué le jeu de baisser sa consommation d'électricité et de gaz. Mais la sobriété côté carburants, ce n'est pas à l'ordre du jour. "On n'a pas cette volonté de leur faire réduire la vitesse. Mais entre 110 et 130 km/h, je ne connais pas l'économie qui peut être réalisée", explique Alain Brussin, le directeur associé. De notre côté, on a fait le calcul en levant le pied sur l'autoroute. Et malgré la bonne nouvelle sur le porte-monnaie, les avis sur le 110 km/h sont toujours aussi tranchés. La proposition du gouvernement a donc encore du chemin à faire. TF1 | Reportage O. Couchard, E. Nappi