Êtes-vous prêts pour les 19 °C à la maison ?

Autant le dire tout de suite, Daniel n'est pas vraiment pressé d'avoir à toucher à ses radiateurs. Chez lui, la température avoisine les 19 degrés. C'est justement ce qui est recommandé pour cet hiver, comme moyenne pour chauffer son logement. Justement, un œil sur le porte-monnaie et un autre sur les températures. Chez ce couple de retraités, le chauffage sera allumé le plus tard possible avec le souci de garder une température constante et d'éviter les pics de consommation de leur chaudière à gaz. Mais pour Suzanne, modérer son chauffage a tout de même une limite. Avec une chaleur de 19 degrés pour les particuliers comme dans les bureaux, la préconisation politique a tendance à également échauffer les esprits. "On se dit qu'il faut qu'ils commencent par eux", confie une habitante. Selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, baisser d'un degré son chauffage permettrait une économie de 7% sur sa facture annuelle. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive