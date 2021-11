Êtes-vous un bon piéton ?

Traverser au feu rouge en dehors des passages cloutés ou en écoutant de la musique... voilà des comportements à risque souvent observés. Selon une étude, plus de la moitié des piétons traversent alors que le feu est rouge. On compte 30% d'entre eux qui traversent en regardant leur téléphone et 15% avec des écouteurs ou un casque. Ce lundi matin à Caen (Calvados), plusieurs passants rencontrés n'étaient pas vraiment rigoureux. "Comme je suis un peu pressée, j'ai traversé au rouge" ; "La majorité du temps, je baisse la musique". Dans le pays, l'an dernier, 391 piétons ont été tués. Conscients des risques, nombreux respectent la signalisation. "Je ne prends en général pas le risque de me faire écraser, pour rien au monde. Je préfère être en retard" ; "On traverse toujours au vert". Être piéton n'est plus aussi simple qu'avant. Avec les trames, les trottinettes et les vélos en plus des voitures, il faut redoubler de vigilance. En agglomération, le piéton est la première victime de la route.