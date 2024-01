Étiquetage, composition... la filière du beurre épinglée

Vous ne vous êtes sûrement jamais demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le beurre ? Beaucoup d'entre vous nous ont répondu, de la crème. Pour en être sûr, nous allons voir Céline qui est crémière, et produit 20 kilos de crème par semaine. Au cœur de son produit, du lait. Elle nous explique : "Dans l'idéal, il faut un lait avec un bon taux de matière grasse, qui permet d'avoir plus de crème". Une fois le lait transformé en crème, il faut enfiler son tablier et mettre la main à la pâte. Certains beurres cachent pourtant d'autres ingrédients. À la place de la crème, une matière grasse à base de lactosérum, mais aussi de l'eau. Des producteurs en abusent et dépassent la limite autorisée de 16%. Résultat, on obtient un beurre de moins bonne qualité, moins cher à produire. Pour le beurre salé, des abus existent aussi. En principe, 100 grammes de beurre contiennent trois grammes de sel. Mais certains producteurs ont la main légère. En un an, le prix du beurre a augmenté de 20%. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon, O. Levesque