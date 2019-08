Étoile-sur-Rhône : quand Monique Verd sublime les abricots

Au mois d'août, vers la fin de la saison, les abricots sont gorgés de sucre et de soleil, l'idéal pour concocter des confitures. Monique Verd, issue d'une famille d'arboriculteurs, détient le secret de l'inratable confiture d'abricots. Pour sa recette, il lui faut des abricots, du sucre, une casserole, une spatule et de la patience. Une fois prête, il ne reste plus qu'à déguster la confiture. Avec un simple morceau de pain, elle révèle toute sa saveur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.