Étonnante côte de Granit Rose

Aux pieds de ces milliers de rochers, on pourrait rester des heures à voir la vie en rose. Ces deux plongeurs, eux, préfèrent la vivre en bleu. À Ploumanac'h (Côtes-d'Armor), site emblématique de la côte de Granit Rose, depuis 40 ans, Jean-François Joly explore les profondeurs et se faufile entre les amas de roches. Sous l'eau, le rose disparaît et laisse place à une flore luxuriante. Pas un centimètre carré de granite sans algues, coraux ou anémones. Parmi les poissons, Nathalie nage en apesanteur et sort la tête de l'eau transportée. En face, c'est bien les pieds sur terre que certains vacanciers oublient la notion du temps. Magique aussi ce banc de dauphins qu'on aperçoit au loin. Et si certains animaux se devinent dans les flots, d'autres s'invitent dans l'imaginaire. Il y a 300 millions d'années, une chaîne de montagnes culminait ici à 6 000 mètres. Dans ses entrailles, un magma qui refroidira très lentement en remontant à la surface, puis l'érosion a fait le reste. Ce coin de Bretagne, aux paysages sauvages et découpés, est candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaitre, J. Denniel