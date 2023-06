Étonnante île de Groix

Avant que la marée ne remonte, Erwan Tonnerre doit ramasser des algues, et pas n'importe lesquelles. Ce régime précis, c'est pour nourrir son élevage d'ormeaux, des mollusques marins. Son activité est une curiosité de l'île de Groix. Plongés dans le noir et dans une eau à 15 °C, les animaux grandissent dans des bassines. Ils sont ensuite vendus principalement à des restaurants gastronomiques : 69 euros le kilo. Nous troquons ensuite le son de l'eau pour celui d'une scie à chantourner. Christian Guyomar fabrique des puzzles en bois. Chaque pièce est unique. Au moins 3 000 pièces sont découpées chaque jour sous l'œil curieux des vacanciers. Et sur ses planches de bois, il a uniquement choisi des dessins bretons. Groix est un petit paradis sauvage. L'un de ses trésors, c'est la plage des Grands Sables. Avez-vous remarqué sa forme triangulaire ? C'est l'une des seules en Europe. Pas un jour sans que cette plage unique ne soit photographiée. C'est une île paisible, si bien que certains ont voulu y rester. Ici, c'est étonnant, mais 10% de la population est d'origine portugaise. Il suffit de rester quelques heures de plus pour comprendre comme il est difficile de quitter cette île. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel